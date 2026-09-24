Haberler

Borno'da Boko Haram üyeleri saldırdı, aralarında polis bulunan 9 kişi öldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+2 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nijerya'nın Borno eyaletindeki Kala-Balge bölgesinde Boko Haram saldırısında aralarında bir polisin de bulunduğu 9 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği terör eylemlerinde on binlerce kişi hayatını kaybetti.

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği saldırıda 9 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Borno eyaletine bağlı Kala-Balge bölgesine Boko Haram üyeleri silahlı saldırı düzenledi.

Saldırıda, aralarında bir polisin bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

Kaynak: AA
Doğu ve Güneydoğu'daki illerimizi sallayan deprem! AFAD şiddetini açıkladı

Doğu ve Güneydoğu'daki illerimizi sallayan deprem

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eskişehir'de 14 yıl önce toprağa gömülü bulunan 2,5 yaşındaki Yakup'un katili aranıyor! JASAT yeniden harekete geçti

Toprağa gömülü bulunmuştu! 14 yıl sonra JASAT harekete geçti
Çok sayıda ilimizi sallayan deprem anı kamerada

Deprem anı ve büyük panik kamerada

Fon soruşturmasının kilit ismi Muhammed Yarız'ın 200 milyonluk araçlarına el konuldu

Soruşturmadaki kilit ismin 200 milyonluk araçlarına el konuldu
Çürük denen cami 4 gündür yıkılamıyor

4 gündür yıkılamayan cami

Simge Sağın'ın kapısı her hafta çalıyor! 101 gülün kimden geldiğini o da bilmiyor

Simge Sağın'a 3 haftadır aynı sürpriz! Her seferinde tam 101 tane

Yeni Parti'nin ismine itiraz AYM'de! Tarih verildi

İsim tartışmasına son noktayı AYM koyacak! Tarih verildi
Gıda fiyatları 76 aydır durmuyor! 5 yıl önce 100 liraya alınan sepet bugün 2 bin 343 lira

Mutfakta 5 yılın faturası! 100 liralık sepet bakın kaç lira oldu