Borçka Karagöl Tabiat Parkı Bayramda Ziyaretçi Akınına Uğradı

Borçka Karagöl Tabiat Parkı Bayramda Ziyaretçi Akınına Uğradı
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Borçka Karagöl Tabiat Parkı Bayramda Ziyaretçi Akınına Uğradı
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Artvin'in Borçka ilçesindeki Karagöl Tabiat Parkı, Kurban Bayramı tatilinde binlerce ziyaretçiyi ağırladı. Doğaseverler, göl kenarında yürüyüş yaparak ve piknik yaparak doğanın tadını çıkardı.

Borçka Karagöl Tabiat Parkı bayramda ziyaretçi akınına uğradı

ARTVİN - Artvin'in Borçka ilçesinde yer alan ve Karadeniz'in saklı cennetlerinden biri olarak bilinen Karagöl Tabiat Parkı, Kurban Bayramı tatilinde binlerce doğaseveri ağırladı.

Bayram tatilini değerlendirmek isteyen vatandaşlar, doğayla iç içe huzurlu bir gün geçirmek için soluğu Karagöl'de aldı. Erken saatlerden itibaren yoğunluğun başladığı tabiat parkında göl kenarında yürüyüş yapan, fotoğraf çeken ve piknik yapan ziyaretçiler, bölgenin eşsiz güzelliğine hayran kaldı.

Tatilcilerin bazıları günü birlik gezilerle, bazıları da tabiat parkının içindeki Karagöl'ün çevresinde kamp kurarak birkaç günlüğüne de olsa doğanın, temiz havanın tadını çıkardı.

Türkiye'nin tek biyosfer rezerv alanı olan Camili'ye giden yol üzerinde bulunan ve 368 hektarlık alana sahip Borçka Karagöl Tabiat Parkı, çevresindeki vadiler ve ormanlarla kaplı eşsiz doğasıyla fotoğraf ve doğa tutkunlarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Borçka ilçesine 27 kilometre uzaklıktaki Karagöl, her mevsim ayrı bir güzelliği içinde barındırıyor. Muhteşem güzelliğinin yanında çevresindeki zengin bitki örtüsü ve hayvan çeşitliliğiyle 9 günlük ramazan bayram tatilinde doğa tutkunlarının akınına uğradı.

Heyelan sonucu oluşmuş eşsiz bir doğa harikası

Karagöl, 1800'lü yıllarda Klaskur köyü yakınlarında meydana gelen büyük bir heyelan sonucu oluştu. Yoğun orman örtüsüyle çevrili olan göl, dört mevsim farklı güzellikler sunarken, özellikle ilkbahar ve yaz aylarında yeşilin binbir tonunu barındıran manzarasıyla dikkat çekiyor.

Bölge, sadece görsel güzelliğiyle değil, aynı zamanda sakin atmosferi, temiz havası ve zengin biyolojik çeşitliliğiyle de doğaseverlerin gözdesi konumunda bulunuyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OSMAN DEMİR - Güncel
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