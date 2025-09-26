Artvin'in Borçka ilçesinde 20 Eylül'de etkisini gösteren şiddetli yağış sonrası oluşan sel ve heyelanlarda kapanan Borçka-Camili kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Karayolları, DSİ ve İl Özel İdaresi ekiplerince yürütülen çalışmalarla yol güzergahındaki heyelanlı bölgeler temizlendi, çöken kısımlarda ise yeni yollar yapıldı.

Kara yolunun ulaşıma açılmasıyla birlikte yol ağındaki Aralık, Atanoğlu köyleri ile Türkiye'nin tek biyosfer rezerv alanı olan Camili (Macahel) Havzası'ndaki Düzenli, Uğur, Kayalar, Camili, Efeler ve Maral köylerine yeniden ulaşım sağlandı.

Bölgede incelemelerde bulunan Artvin Valisi Turan Ergün gazetecilere yaptığı açıklamada, 20 Eylül'de özellikle Borçka-Macahel bölgesinde yoğun yağış gerçekleştiğini söyledi.

Sel ve heyelanlarda herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığını hatırlatan Vali Ergün, 28 vatandaşın güvenli şekilde tahliye edildiğini vurguladı.

Yağışlar nedeniyle il genelindeki sel ve heyelanlarda 19 köy yolunun kapandığını, 22 köyde de elektrik kesintisi yaşandığını dile getiren Ergün, "Bugün Macahel'de incelemelerde bulunduk. Şu an itibarıyla köylerimizin yolları tamamen açıldı, elektrik verildi. Ulaşımda kısmi sorunlar yaşanan birkaç mahallemiz var, çalışmalar devam ediyor. Sahada halen 220 personel, 50 iş makinesi ve 46 araçla iyileştirme çalışmaları sürüyor." diye konuştu.

Selin altyapıda hasara yol açtığını vurgulayan Ergün, ulaşım ve elektrik sorununun çözüldüğünü, bundan sonraki hedeflerinin ise yolları daha iyi hale getirmek olduğunu belirtti.

Artvin'in farklı afetlerle sık sık karşılaştığına dikkat çeken Ergün, "Artvin bir afetler kenti. Deprem yok ama sel, çığ, toprak kayması, yangın gibi birçok afet var. Buna özgü bir kültür ve müdahale organizasyonu gelişmiş durumda. Tüm kurumlarımız ne yapacağını çok iyi biliyor ve özveriyle hareket ediyor." ifadesini kullandı.

Ergün, taşkın önleme çalışmalarının önemine değinerek, DSİ'nin Murgul ilçesinde yaptığı dere ıslah ve tersip bentleri ile taşkınların önüne geçildiğini aktardı.

Selden etkilenen Borçka Karagöl Tabiat Parkı'na ulaşımda sorun olmadığı bilgisini paylaşan Ergün, turistlerin gönül rahatlığıyla bölgeye gelebileceklerini sözlerine ekledi.