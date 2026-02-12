Haberler

Arkadaşını öldürdüğü gerekçesiyle müebbet hapse çarptırılan sanık: Olmasaydı iyiydi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Efeler ilçesinde Timur İpçi'yi öldüren Fatih Ünal, mahkeme tarafından müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ünal, olayın bir kaza olduğunu savunsa da mahkeme, 'kasten öldürme' suçundan ceza verdi.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, arkadaşı Timur İpçi'yi (43) öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Fatih Ünal (47), müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Karar öncesinde son sözü sorulan Ünal, "Olmasaydı iyiydi" dedi.

Olay, 27 Nisan'da saat 15.00 sıralarında, Armutlu Mahallesi'nde meydana geldi. Kahvehanede çalışan Timur İpçi ile arkadaşı çiftçi Fatih Ünal arasında borç meselesinden kavga çıktı. Ünal, pompalı tüfekle ateş edip İpçi'yi göğsünden vurdu. Çağrılan sağlık ekiplerinin kontrolünde İpçi'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Evli ve 2 çocuk babası Timur İpçi toprağa verilirken, gözaltına alınan Fatih Ünal ise çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

'DENGEMİ KAYBEDİP DÜŞÜNCE TÜFEK ATEŞ ALDI'

Fatih Ünal hakkında 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Kasten öldürme' suçundan dava açıldı. Davanın geçen yıl 27 Kasım'da görülen ilk duruşmasında tutuklu sanık Ünal, olayın iddia edildiği gibi borç meselesinden kaynaklanmadığını belirterek, "Timur İpçi ile tüfek temizlemek için bir araya geldik. Tüfeklerin uç kısmına güçlendirici taktık. Motosiklete binerken ayağım fayansa takıldı. Dengemi kaybedip, düşünce tüfek ateş aldı ve Timur göğsünden vuruldu" dedi.

Davanın karar duruşması ise bugün görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Fatih Ünal, öldürülen İpçi'nin yakınları ile tarafların avukatları katıldı. Sanık Ünal, ilk duruşmada verdiği ifadesini yineledi. Karar öncesi son sözü sorulan Ünal, "Olmasaydı iyiydi" dedi.

Mahkeme heyeti, verilen kısa aranın ardından kararını açıklayıp, Ünal'ı, müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Meclis'teki yumruklu kavga Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok kızdırdı! Kürsüden esti gürledi

Bu görüntüler Erdoğan'ı çok kızdırdı! Kürsüden esti gürledi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İspanyol modelden Tuba Ünsal'a sert yanıt: ''Gözyaşlarını gerçekle karıştırmayın''

Tuba Ünsal'ın açıklamaları ortalığı karıştırdı
Arabada korkunç cinayet! Kendisinden 13 yaş küçük sevgilisini boğarak öldürdü

2 çocuk annesi kadının korkunç sonu: 13 yaş büyük sevgilisi...
Kıvanç Tatlıtuğ ile partner olan Pınar Deniz'in kazancı dudak uçuklattı

Bölüm başı alacağı ücret dudak uçuklattı
Felipe Melo'dan Galatasaray taraftarını delirten sözler

"Avrupa Fatihi" Galatasaray için söyledikleri taraftarları delirtti
İspanyol modelden Tuba Ünsal'a sert yanıt: ''Gözyaşlarını gerçekle karıştırmayın''

Tuba Ünsal'ın açıklamaları ortalığı karıştırdı
Şifonyerin alt çekmecesinde gizli bir geçit bulundu

Şifonyerin alt çekmecesini çekti, gördüğü karşısında donup kaldı
Ünlü oyuncu piyasayı dolandırıp Türkiye'den kaçtı iddiası! Yakalama kararı çıkarıldı

Ünlüler peşinde! Yakışıklı oyuncu piyasayı dolandırıp ülkeden kaçtı