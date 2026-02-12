Arkadaşını öldürdüğü gerekçesiyle müebbet hapse çarptırılan sanık: Olmasaydı iyiydi

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, arkadaşı Timur İpçi'yi (43) öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Fatih Ünal (47), müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Karar öncesinde son sözü sorulan Ünal, "Olmasaydı iyiydi" dedi.

Olay, 27 Nisan'da saat 15.00 sıralarında, Armutlu Mahallesi'nde meydana geldi. Kahvehanede çalışan Timur İpçi ile arkadaşı çiftçi Fatih Ünal arasında borç meselesinden kavga çıktı. Ünal, pompalı tüfekle ateş edip İpçi'yi göğsünden vurdu. Çağrılan sağlık ekiplerinin kontrolünde İpçi'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Evli ve 2 çocuk babası Timur İpçi toprağa verilirken, gözaltına alınan Fatih Ünal ise çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

'DENGEMİ KAYBEDİP DÜŞÜNCE TÜFEK ATEŞ ALDI'

Fatih Ünal hakkında 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Kasten öldürme' suçundan dava açıldı. Davanın geçen yıl 27 Kasım'da görülen ilk duruşmasında tutuklu sanık Ünal, olayın iddia edildiği gibi borç meselesinden kaynaklanmadığını belirterek, "Timur İpçi ile tüfek temizlemek için bir araya geldik. Tüfeklerin uç kısmına güçlendirici taktık. Motosiklete binerken ayağım fayansa takıldı. Dengemi kaybedip, düşünce tüfek ateş aldı ve Timur göğsünden vuruldu" dedi.

Davanın karar duruşması ise bugün görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Fatih Ünal, öldürülen İpçi'nin yakınları ile tarafların avukatları katıldı. Sanık Ünal, ilk duruşmada verdiği ifadesini yineledi. Karar öncesi son sözü sorulan Ünal, "Olmasaydı iyiydi" dedi.

Mahkeme heyeti, verilen kısa aranın ardından kararını açıklayıp, Ünal'ı, müebbet hapis cezasına çarptırdı.