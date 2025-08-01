Boraboy Gölü'nde 20. Göl Şenliği Düzenlendi

AMASYA (AA) –Taşova ilçesinde bulunan, Boraboy Gölünde 20. Göl Şenliği düzenlendi.

Boraboy Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile köy muhtarlığı tarafından 20. Boraboy Göl Şenliği, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başladı.

Amasya'nın en güzel doğa güzelliklerinden bir tanesinin Boraboy gölü olduğunu söyleyen Amasya Valisi Önder Bakan,

"İçeresinde bulunduğumuz bölge Boraboy Gölü, Amasya'nın en kıymetli doğa güzelliklerinden bir tanesi. Burası hem bakir kalmalı, hem de kolay ulaşılabilen hizmeti yüksek standartlarda alınabildiği bir alan haline gelmeli. Pikniklerinizi yapıp ve yemeklerinizi yedikten sonra ateşlerimizi lütfen söndürelim, burada kalan ateşlerin, buradaki güzel ormanlarımızı yakmasına fırsat vermeyelim" diye konuştu.

Programda, Kaymakam Salih Kartal, Belediye Başkanı Ömer Özalp ve vatandaşlar katıldı.