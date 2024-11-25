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Ayhan Bora Kaplan: Bürokratlara ve devlet büyüklerine iftira atmamı istediler

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Suç örgütü lideri olarak yargılandığı davada Ayhan Bor Kaplan savunmasını yaptı. Aleyhine delillerin toplandığını iddia eden Kaplan, karakoldaki ifadesinde polislerin kendisini yönlendirerek, bürokratlar ve bazı devlet büyükleri hakkında iftira atmasını istediklerini öne sürdü.

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, suç örgütü lideri olarak yargılanan Ayhan Bora Kaplan, duruşmada savunma yaptı. Kaplan, aleyhine olan delillerin toplandığını ve gözaltındaki süreçte, devlet büyükleri ve bürokratlar hakkında iftira atması için yönlendirildiğini iddia etti.

AYHAN BORA KAPLAN DAVASI DEVAM EDİYOR

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin 61 sanığın yargılandığı davaya devam edildi. Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen davanın duruşmasına, sanıklar ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme Başkanı Mehmet Güven, duruşmaya, mütalaaya karşı sanık ve avukatlarının beyanlarıyla devam edileceğini bildirdi.

"DEVLET BÜYÜKLERİNE İFTİRA ATMAM İSTENDİ"

Duruşmada, suç örgütü lideri olmakla yargılanan tutuklu sanık Bora Kaplan mütalaaya karşı savunma yaptı. Kaplan, savunma hakkının kısıtlandığını, hakkında sadece aleyhe olan hususların toplandığını iddia etti. Gözaltına alındığı süreçte yaşananları anlatan tutuklu sanık Kaplan, karakoldaki ifadesi sırasında polislerin kendisini yönlendirdiğini, bürokratlar ve bazı devlet büyükleri hakkında iftira atmasını istediklerini ileri sürdü.

"SEMİH ARSLAN OLAYI CİNAYET DEĞİL İNTİHAR"

Davanın sahte deliller üzerine kurulduğunu savunan Kaplan, üzerine atılı suçlamaları reddetti, kimseyi öldürmediğini söyledi. Bora Kaplan, kendi talimatıyla öldürüldüğü öne sürülen Semih Arslan olayına ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunun dikkatli okunması halinde olayın cinayet değil, intihar olduğunun görüleceğini savundu.

"BİZ NASIL ÖRGÜTMÜŞÜZ Kİ İŞ ADAMLARINA ÇÖKMEMİŞİZ?"

İddianamede, suç örgütü üyelerince "2 gün boyunca alıkonularak işkence edildiği" belirtilen Erkan Doğan'ın dosyada "müşteki" sıfatıyla yer almasını eleştiren Kaplan, "Şikayetçi olan müştekilere bakarsanız, uyuşturucu bağımlıları, dolandırıcılar ve suç kaydı olanlar. Biz nasıl bir örgütmüşüz ki okumuş etmiş iş adamları dururken, hep bu tarz insanların tepesine çökmüşüz?" ifadesini kullandı. Sanık Bora Kaplan, tek gayesinin suçsuzluğunun ortaya çıkması olduğunu belirtti. Duruşmaya, öğleden sonra devam edilmek üzere ara verildi.

Ayhan Bora Kaplan: Bürokratlara ve devlet büyüklerine iftira atmamı istediler
Kaynak: AA / Neriman Senanur Torun - Güncel
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıSabır Taşı:

Özgürlügün kapısını araladın hadi iyisin. Bu tip insanların ortak özelliği, zeki değiller ama kurnazlar .

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Haber YorumlarıMuharrem Güreli:

Torbacı ne derse buda onu söylüyor

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Haber Yorumlarıahmet zengin:

bizde yedik polisler kimin güdümünde bilmiyorduk hehjehehe

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Haber YorumlarıFERDİ BAKIR:

Hep alehine olan deliller toplanıyormuş. Lehine deliller neden toplansın

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