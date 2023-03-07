Bonita Hair Clinic Kişiye özel saç ekim yöntemi ile vatandaşların ilk tercihi oldu

Saç dökülmesinin, insanların benlik saygısını ve güvenini etkileyebilen yaygın bir sorun olduğunu kaydeden Bonita Hair Clinic işletmecisi Vedat Aktepe, insanların kaybettiği saçlarını ve güvenlerini yeniden kazanmalarına yardımcı olmak için etkili saç ekimi hizmetleri sunduklarını söyledi. Aktepe, Belçika Brüksel ve Türkiye'deki şubeleri ile kliniklerinin saç ekiminde dünya lideri haline geldiğini vurguladı. Aktepe, ''Bonita Hair Clinic'in başarısının nedenlerinden biri, uygun fiyatları ve mükemmel müşteri odaklı yaklaşımıdır.Klinik, her müşterinin saçına, cilt yapısına ve yüz şekline göre uyarlanmış, mümkün olan en iyi sonuçları sağlayan özelleştirilmiş tedaviler sunar.Son teknoloji kullanılarak güvenli ve steril bir ortamda faaliyet gösteren klinik, saç, sakal ve kaş ekimlerini başarıyla gerçekleştirmeyi mümkün kılmaktadır.Ayrıca, tedavinin en iyi sonuçları verdiğinden ve hastaların sağlıklarının iyi olduğundan emin olmak için düzenli takipler yapılır'' dedi.

"SAÇ EKİMİ SEKTÖRÜNÜN EN İYİLERİNDENİZ"

2013 yılında kurulan Bonita Hair Clinic'in, kısa sürede saç ekimi sektörünün en iyilerinden biri olarak ün kazandığını dile getiren Aktepe, ''Güvenilirliği ve güvenilirliği birçok müşterinin güvenini kazandı ve müşteri listesi büyümeye devam ediyor.Klinik, istisnai hizmetleriyle dünya çapında tanınırlık kazandı ve olağanüstü çalışmaları nedeniyle üç ödül kazandı. Dünya standartlarında hizmetlerimizi uygun maliyetlerle global müşterilerimize sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Tedavilerimizin her biri, saç, cilt yapısı ve cilt yapısı ayrıntılı olarak incelendikten sonra müşterilerimize göre özelleştirilir."Optimum sonuçlar veren yüz şekli. Bonita Hair Clinic, FUE (Folliküler Ünite Ekstraksiyonu) ve FUT (Follicular Unit Transplantation) saç ekimleri, PRP (Platelet Rich Plazma) tedavisi ve saç mezoterapisi dahil olmak üzere çok çeşitli saç tedavileri sunmaktadır.Bu tedaviler, müşterilerin http://www.bonitahairclinic.com/ adresinden çevrimiçi olarak randevu alabilecekleri kliniğin web sitesinde bulunabilir'' diye konuştu.