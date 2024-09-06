Bombalı Uçak İhbarıyla Erzurum Havalimanı'na Zorunlu İniş

(ERZURUM) - Hindistan'dan Almanya'ya giden yolcu uçağı, bomba ihbarı nedeniyle Erzurum Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı.

Hindistan'ın Mumbai şehrinden Almanya'nın Frankfurt kentine gitmek için havalanan Vistara Hava Yolları'na ait Boeing 787-9 tipi yolcu uçağında bomba olduğu ihbarı yapıldı. Uçak, Erzurum Havalimanı'na iniş yaptı ve hava sahası kapatıldı. Uçaktaki yolcular tahliye edilirken, polis ekipleri arama başlattı.