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Bombalı ihbar nedeniyle Erzurum Havalimanı'na zorunlu iniş yapan uçakta bekleyiş sürüyor

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Hindistan-Almanya seferini yapan Vistara Hava Yolları'na ait yolcu uçağı, bomba ihbarı üzerine Erzurum Havalimanı'na acil iniş yaptı. Uçaktaki yolcular ve mürettebat tahliye edildikten sonra detaylı arama yapıldı ve bomba ihbarının asılsız olduğu tespit edildi. Yolcuların bekleyişi devam ediyor.

Hindistan- Almanya seferini yapan ve bomba ihbarı nedeniyle Erzurum Havalimanı'na zorunlu iniş gerçekleştiren Vistara Hava Yollarına ait yolcu uçağının bekleyişi devam ediyor.

Hindistan Havayollarına ait uçak, Mumbai-Frankfurt seferi sırasında yolculardan birinin peçeteye yazdığı "Uçakta bomba var" notuyla ihbarda bulunması üzerine dün saat 16.30 sıralarında Erzurum Havalimanı'na acil iniş yaptı.

Uçağın zorunlu inişi sonrası havalimanına AFAD, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edilmesinin ardından uçaktaki 247 yolcu ile mürettebat tahliye edildi, kabin ve kargo bölümünde detaylı arama yapıldı.

Güvenli şekilde üzerlerinde arama yapılarak dış hatlar alanına alınan yolcular, ihtiyaçları karşılanarak dinlendirildi.

Uçağın bagaj kısmındaki yolculara ait bütün bavul ve bagajlar indirildikten sonra hem X-ray cihazıyla hem de arama köpeğiyle arama çalışmaları tamamlandı.

Saat 23.30 itibarıyla tamamlanan tüm arama tarama çalışmaları sonunda, bomba ihbarının asılsız olduğu tespit edildi.

Havalimanı misafir parkına alınan uçak ile dış hatlar terminalinde istirahat eden yolcuların bekleyişi sürüyor.

Yolcuları almak için Hindistan'dan gelecek uçağın, yerel saatle 12.45 gibi havalanması ve 14.30 civarında Erzurum Havalimanı'na gelmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Güncel

Erzurum Havalimanı Hindistan Almanya Güncel Dünya

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