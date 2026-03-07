Haberler

Bolu'dan kısa kısa

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu'nun Yeniçağa ilçesindeki Yaşar Çelik İlkokulu öğrencileri, ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahiplerine gıda kolileri hazırlayarak Türk Kızılay'a teslim etti. Etkinlikte, paylaşma ve yardımlaşmanın önemi vurgulandı.

???? Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde öğrencileri, ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yardım kolileri hazırladı.

Yaşar Çelik İlkokulu'nda düzenlenen etkinlik kapsamında, öğrencilerin evlerinden getirdikleri çeşitli gıda malzemeleriyle hazırladıkları koliler, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere Türk Kızılay Yeniçağa Şubesi'ne teslim edildi.

Türk Kızılay Yeniçağa Şube Başkanı İlknur Pınarcı, ramazanın paylaşma ve yardımlaşma ayı olduğunu belirterek, desteklerinden dolayı okul yönetimi, öğretmenler ve öğrencilere teşekkür etti.

Yeniçağ'da 8 Mart'a özel bambu sepet atölyesi düzenlendi

Yeniçağa Meslek Yüksekokulu'nda, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla bambu sepet atölyesi gerçekleştirildi.

Müdür Yardımcısı Gülriz Hande Yılmaz öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte, akademik ve idari kadın personele yönelik atölye çalışması yapıldı.

Yeniçağa Halk Eğitim Merkezi Usta Öğreticisi Fatma Erkan tarafından verilen eğitimde, katılımcılar bambu sepet yapımını uygulamalı olarak öğrendi, el becerilerini geliştirme ve keyifli ortamda bir araya gelme fırsatı buldu.

Kaynak: AA / İsmail Kabasakal
İran: Irak'ın kuzeyindeki ayrılıkçı grupların mevzilerini füzelerle vurduk

Kürt kartını oynamak isteyen Trump'a İran'dan karşı hamle
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emniyet, APP plaka krizine el attı! 140 bin lira ceza yememek için bunlara dikkat

Emniyet, "APP" krizine el attı! 140 bin lira ceza yememek için dikkat
İki 'kıyamet balığı' sahile vurdu

Balıkları gören küçük dilini yuttu! Felaket efsaneleri yine gündemde
Türkiye'den savaşa ve afete hazırlık! 16 bakanlığa atama yapıldı

Türkiye'den savaşa hazırlık! 16 bakanlığa atama yapıldı
İspanya'nın ardından Avrupa'nın en büyük ülkesi de Trump'a sırt döndü

Avrupa'nın en büyük ülkesi de Trump'a sırt döndü
Emniyet, APP plaka krizine el attı! 140 bin lira ceza yememek için bunlara dikkat

Emniyet, "APP" krizine el attı! 140 bin lira ceza yememek için dikkat
Gülşen'in son hali olay oldu! Eleştiri yağıyor

Gülşen'in son hali olay oldu! Eleştiri yağıyor
Bu mahallede yüzyıllardır davul çalınmıyor! İşte korkutucu sebebi

Bu mahallede yüzyıllardır davul çalınmıyor! İşte korkutucu sebebi