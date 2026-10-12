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Bolu Yeniçağa'da midibüs seyir halindeyken alev aldı, kullanılamaz hale geldi

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Bolu Yeniçağa'da midibüs seyir halindeyken alev aldı, kullanılamaz hale geldi
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Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde Yeniçağa-Mengen kara yolunda seyir halindeyken motor kısmından alev alan midibüs, sürücüsü tarafından yol kenarına çekildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında midibüs tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi, inceleme başlatıldı.

BOLU'nun Yeniçağa ilçesinde alev alan midibüs yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yeniçağa- Mengen kara yolunda saat 02.00 sıralarında seyir halindeyken motor kısmından alev alan midibüsün sürücüsü, aracı yol kenarına çekti. İhbar üzerine olay yerine Yeniçağa Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında midibüs tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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