(DİYARBAKIR) - Bolu Grand Kartal Otel'de 21 Ocak 2025'te yaşanan yangın faciasında babalarıyla birlikte hayatını kaybeden Nehir ve Doruk Sarıtaş kardeşlerin isimleri, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yaptırılan okul kütüphanesine verildi. Açılışın ardından okul bahçesinde balonlar uçuruldu.

Bolu'daki Grand Kartal Otel yangınında babalarıyla birlikte hayatını kaybeden Nehir ve Doruk Sarıtaş kardeşlerin anneleri Duygu Can, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki Oğlaklı TOKİ İlk ve Ortaokulu'na kütüphane yaptırdı. Kardeşlerin adının verildiği "Nehir ve Doruk Kütüphanesi" düzenlenen törenle açıldı.

Açılış törenine Duygu Can'ın yanı sıra Bağlar Kaymakamı Necdet Özdemir, Bağlar İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kantar, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Binbaşı Timur Deniz, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Duygu dolu anların yaşandığı törenin ardından okul bahçesinde balonlar uçuruldu.

Nehir ve Doruk'un annesi Duygu Can, yaptığı açıklamada, çocuklarının adını yaşatmak amacıyla bugüne kadar 5 kütüphane açtıklarını belirtti.

Can, "Hiç bilmediğim bir şehre, en iyi bildiğim duyguyla geldim: Evlatlarımın sevgisiyle. Hiç tanımadıkları halde çocuklarımı bağrına basan bu şehre minnettarım. Bodrum'da iki, Ankara'da bir, Hatay'da bir ve Diyarbakır'da bir olmak üzere toplam beş kütüphanemiz oldu. Dilerim bu kütüphanelerden yararlanan çocukların hepsi ülkemize hayırlı, vicdan sahibi ve adalet duygusuyla yetişen bireyler olur" dedi.

Kaynak: ANKA