Haberler

Bolu Otoyolu'nda Uyuşturucu Operasyonu: 7 Kilo Sentetik Madde Ele Geçirildi

Bolu Otoyolu'nda Uyuşturucu Operasyonu: 7 Kilo Sentetik Madde Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde durdurulan bir otomobilde yapılan aramada, dingil kısmına gizlenmiş 7 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. İran uyruklu sürücü gözaltına alındı ve tutuklandı.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde durdurulan bir otomobilde yapılan aramada dingil kısmına gizlenmiş halde 7 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu yakalandı.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde uygulama yapan Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Narkotik köpeği ile yapılan aramada, aracın iç bölümlerinde gizlenmiş uyuşturucu madde olduğu belirlendi.

Sanayi sitesine götürülen otomobilde yapılan detaylı aramada, dingilin içine paketler halinde gizlenmiş şekilde 7 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İran uyruklu otomobil sürücüsü P.S.A, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel
Bakan Fidan: İsrail ve Hamas bugün uzlaşmaya varırsa, ateşkes ilan edilecek

Fidan'dan heyecanlandıran Gazze çıkışı! Ateşkes için tarih verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çeyrek altın saatler içerisinde yatırımcısına 425 lira kazandırdı

Saatler içerisinde yatırımcısına 425 lira kazandırdı
Gözler Mısır'daki müzakerelerde! Hamas'ın Türk askeri teklifine İsrail karşı çıktı

Müzakerelere damga vuran diyalog: İsrail'in Türk askeri korkusu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.