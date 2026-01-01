Haberler

Anadolu Otoyolu Bolu kesimi İstanbul istikameti, makaslayan tır nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Bolu geçişinde bir tırın kaygan yolda makaslaması sonucu İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Kar yağışı sebebiyle ağır tonajlı araçların geçişine de izin verilmiyor.

Anadolu Otoyolu Bolu geçişi İstanbul istikameti ile D-100 kara yolunun Ankara yönü araç trafiğine kapatıldı.

Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden bir tır, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda makasladı.

İhbar üzerine bölgeye karayolları ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, makaslayan tırın kurtarılması için otoyolun İstanbul istikameti Bolu Batı Gişeleri ile Abant Kavşağı arasını ulaşıma kapattı.

Güzergahı kullanan sürücüler, Batı Kavşağından D-100 kara yoluna yönlendiriliyor.

Öte yandan, Bolu Dağı'nda etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle de otoyolun Ankara istikametinden ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.

Ekipler, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesi Üçköprü mevkisinden yolu ağır tonajlı araçlara kapattı. Sürücüler, bölgedeki bir dinlenme tesisine yönlendiriliyor.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
500
