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Bolu Mudurnu'da çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi

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Bolu Mudurnu'da çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi
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Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Karşıköy köyünde Mehmet Sezer'e ait 2 katlı evde gece çıkan yangın, evi kullanılamaz hale getirdi. Bacadan sıçrayan kıvılcımlardan kaynaklandığı tahmin edilen yangında bitişik ahırdaki büyükbaş hayvanlar güvenli alana alındı.

BOLU'nun Mudurnu ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Mudurnu ilçesine bağlı Karşıköy köyü İdrisler Mahallesi'nde Mehmet Sezer'e ait 2 katlı evde gece saatlerinde yangın çıktı. Bacadan sıçrayan kıvılcımlardan kaynaklandığı tahmin edilen yangın, kısa sürede büyüyerek evi sardı. İhbar üzerine bölgeye Mudurnu ve Taşkesti belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri ile Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazözler sevk edildi. Evin bitişiğindeki ahırda bulunan büyükbaş hayvanlar güvenli alana alındı. Köylülerin de su tankerleriyle destek verdiği ekipler, yangını söndürdü.

İki katlı evin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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