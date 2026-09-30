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Bolu Mengen'de aşevi 40 haneye haftanın 6 günü sıcak yemek ulaştıracak

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Bolu Mengen'de aşevi 40 haneye haftanın 6 günü sıcak yemek ulaştıracak
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Mengen Kaymakamlığı SYDV bünyesinde başlatılan aşevi hizmetiyle belirlenen 40 haneye yıl boyunca haftanın 6 günü sıcak yemek ulaştırılacak. Mengen Aşçılık Lisesi işbirliğiyle hazırlanan yemekler, vakıf ekiplerince ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine teslim edilecek.

Bolu'nun Mengen ilçesinde açılan aşevi aracılığıyla her gün 40 haneye sıcak yemek verilecek

Mengen Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Mengen Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesinde başlatılan hizmet kapsamında, belirlenen 40 haneye yıl boyunca haftanın 6 günü sıcak yemek ulaştırılacak.

Bu kapsamda, Mengen Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Mengen Aşçılık Lisesi Müdürlüğü arasında işbirliği protokol imzalandı.

Protokol doğrultusunda, yemekler Mengen Aşçılık Lisesi'nin işbirliğiyle hazırlanacak. Hazırlanan sıcak yemekler, vakıf ekipleri tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine teslim edilecek.

Yeniçağa'da Düzce Müftü Yardımcılığı görevine atanan Dinç için veda programı düzenlendi

Yeniçağa İlçe Müftülüğü görevini yürütürken Düzce İl Müftü Yardımcılığı görevine atanan Hasan Dinç için veda programı gerçekleştirildi.

Dinç, veda programına katılan protokol üyelerine, esnaflara ve Yeniçağalı vatandaşlara teşekkür ederek, görev yaptığı süre boyunca ilçede güzel dostluklar ve hatıralar biriktirdiğini ifade etti.

Programa, Yeniçağa ilçe protokolü ve davetliler katıldı.

Gerede'de asayiş uygulaması yapıldı

Bolu'nun Gerede ilçesinde yapılan asayiş uygulamasnda 122 araç denetlendi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince belirlenen kontrol noktalarında genel asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Ekipler, araçları durdurarak sürücü ve yolcuların kimlik kontrollerini gerçekleştirdi.

Aranan şahısların tespit edilmesi ve genel asayişin sağlanması amacıyla yapılan denetimlerde araçlar da incelendi.

Uygulamada, 122 araç ile içinde bulunan 182 kişi kontrol edildi.

Kaynak: AA
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