Haberler

Batı Karadeniz'de eğitime kar engeli

Güncelleme:
Bolu ve Karabük'te üniversite eğitimi, Zonguldak'ta ise 'taşımalı eğitim' kar yağışı ve olumsuz hava koşulları sebebiyle yarın için durduruldu. Bolu'da tüm personel idari izinli sayılırken, Karabük'te final sınavları ertelendi. Zonguldak'ta da taşımalı eğitim kapsamındaki okullar kapatıldı.

Bolu ve Karabük'te üniversite öğretimine, Zonguldak'ta ise "taşımalı eğitime" kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın ara verildi.

Abant İzzet Baysal Üniversitesinden (BAİBÜ) yapılan açıklamada, kentte etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitim ve öğretime ara verildiği kaydedildi.

Üniversitede görev yapan tüm personelin, aynı gün idari izinli sayılacağı aktarılan açıklamada, hizmetin sürekliliğinin sağlanması amacıyla akademik ve idari amirler ile sağlık, güvenlik, temizlik personelinin görevlerine devam edeceği bildirildi.

Karabük

Karabük Üniversitesinde (KBÜ) olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime yarın da ara verildi.

KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle merkez kampüs ile ilçelerdeki tüm birimlerde yarın eğitim ve öğretime ara verildiğini, yapılması planlanan final sınavlarının da ertelendiğini bildirdi.

Kırışık, ertelenen sınavların daha sonra belirlenecek tarihlerde yapılacağını kaydetti.

Zonguldak

Zonguldak'ta "taşımalı eğitime" yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte etkili olan fırtına, yağmur ve kar yağışı nedeniyle vatandaşların ve çocukların güvenliği için bazı tedbirler alındığı ifade edildi.

Bu kapsamda yarın kentte "taşımalı eğitim" kapsamında bulunan tüm özel eğitim, ilkokul, ortaokul, ortaöğretim seviyesinde bulunan okullarda eğitim öğretime ara verildiği aktarılan açıklamada, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları, zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları gerektiği kaydedildi.

Öte yandan, kar yağışı nedeniyle sabah saatlerinde kapanan 81 köy yolundan 23'ü, ekiplerin çalışmalarının ardından ulaşıma açıldı.

Diğer yollar için ekiplerin faaliyetleri sürüyor.

Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel
