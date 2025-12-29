Haberler

Çankırı'da kar yağışı nedeniyle yolda kalan vatandaşlara çorba ikramında bulunuldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

D-100 kara yolunun Bolu-Karabük mevkisinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yolda kalan vatandaşlara Çerkeş'te sıcak çorba ve çay ikramında bulunuldu. Araç geçişleri durdurularak sürücüler dinlenme tesislerine yönlendirildi.

D-100 kara yolunun Bolu- Karabük mevkisinde etkili olan kar yağışı dolayısıyla yolda kalan vatandaşlara Çerkeş'te sıcak çorba ve çay ikramında bulunuldu.

D-100 kara yolu Bolu-Karabük mevkisinde etkili olan kar yağışı dolayısıyla yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir amaçlı Çankırı'nın Ilgaz ilçesinden itibaren araç geçişi durduruldu.

Polis ekiplerince sürücüler dinlenme tesislerine ve ilçe merkezlerine yönlendiriliyor.

Bu kapsamda Çerkeş'te yolda kalan sürücüler Çerkeş Belediyesi Kültür Merkezi'nde misafir edildi.

Kars'tan Yalova'ya gitmek üzere yola çıkan Polat Demirboğan, 3 gündür yolda olduğunu söyledi.

Çerkeş'te de yolda kaldıklarını belirten Demirboğan, "Çerkeş'te kültür merkezini açtılar bize, ikramda bulundular. Burada kaldık, yolların açılmasını bekliyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ederiz." dedi.

Amasya'dan İstanbul'a gitmek üzere yola çıkan Ersoy Dost da Çerkeş'e gelirken polis tarafından durdurulduklarını söyledi.

Kendilerini ilçe merkezine yönlendirdiklerini anlatan Dost, "Çok güzel ilgileniyorlar bizimle. Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı'ya da çok teşekkür ederiz. İçerisi sıcak, çorbamız geldi. Herkese teşekkür ederiz" diye konuştu.

Kaynak: AA / Yasin Ustacı - Güncel
Ukrayna, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konutuna saldırı girişiminde bulundu

Ukrayna'dan Putin'in konutuna saldırı girişimi! Onlarca İHA gönderildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şehit polis Külünk'ün acı haberi ailesine verildi! Alt yazıyı görünce yüreğine ateş düşmüş

Acı haber baba ocağında! Alt yazıyı görünce yüreğine ateş düşmüş
Erden Timur'un aylık geliri ortaya çıktı

Erden Timur'un aylık geliri ortaya çıktı
Ablası Nihal'i kaybeden Bahar Candan'dan pes dedirten paylaşım

Ablası Nihal'i kaybeden Bahar Candan'dan pes dedirten paylaşım
Sergen Yalçın ile Necip Uysal arasında bomba telefon görüşmesi: Kimsin?

Aralarındaki telefon görüşmesi çok konuşulur! "Kimsin?" detayı bomba
Şehit polis Külünk'ün acı haberi ailesine verildi! Alt yazıyı görünce yüreğine ateş düşmüş

Acı haber baba ocağında! Alt yazıyı görünce yüreğine ateş düşmüş
Yunus Akgün'e Premier Lig'den dev teklif! Galatasaray'dan anında cevap

Premier Lig'den dev teklif! Galatasaray'dan anında cevap
Mourinho Portekiz'i yine karıştırdı! 2-2'lik maçtan sonra söyledikleri çok ilginç

Önceki yaptıklarını unutun! Söyledikleriyle ülkeyi yine karıştırdı