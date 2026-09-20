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Bolu İl Emniyeti Gerede'de SİBERAY standında vatandaşlara dijital tehditleri anlattı

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Bolu İl Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, Gerede'de SİBERAY standı kurarak vatandaşları siber suçlar ve dijital güvenlik konusunda bilgilendirdi. Ziyaretçiler dijital ekranda yarışmaya katıldı; başarılı olanlara ödül verildi. Etkinliğe çocuk ve gençler ilgi gösterdi.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gerede ilçesinde kurdukları stantta vatandaşları dijital dünyadaki tehditlere karşı bilinçlendirdi.

Gerede Belediyesi Panayır Binası'nın yanında oluşturulan SİBERAY standında ziyaretçilere siber suçlar, güvenli internet kullanımı ve dijital güvenlik konusunda bilgilendirici materyaller dağıtıldı.

Ziyaretçiler, kurulan dijital ekran üzerinden bilgi yarışmasına katıldı. Yarışmada başarılı olanlara çeşitli ödüller verilirken, özellikle çocuk ve gençlerin etkinliğe ilgi gösterdiği görüldü.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, stantta vatandaşlara dijital ortamda karşılaşabilecekleri risklere karşı alınabilecek önlemler hakkında da bilgi verdi.

Kaynak: AA
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