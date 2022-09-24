Son dakika haberi: Bolu'da aranan otizmli çocuk trafik kazasında öldü Güncel Haberler Son dakika haberleri... Bolu'da kaybolması üzerine aranan 5 yaşındaki otizmli çocuk, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Bolu'da kaybolması üzerine aranan 5 yaşındaki otizmli çocuk, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Merkeze bağlı Ahmetler köyünde yaşayan Mehmet Akif Demirer'i bulamayan ailesi, jandarma ekiplerinden yardım istedi. Köyde ve çevresinde arama çalışması başlatıldıktan yaklaşık bir saat sonra D-100 kara yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında, bir çocuğun hayatını kaybettiği öğrenildi. Olay yerine giden ekipler, D-100 kara yolunun Bolu Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Akif Demirer'e, önce Z.K. idaresindeki 06 CSD 553 plakalı otomobil, ardından A.U yönetimindeki 14 EK 707 plakalı otomobilin çarptığını tespit etti. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık personeli, çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Çocuğun cenazesi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan haber alarak kaza yerine gelen Demirer'in yakınları sinir krizi geçirdi. Güncel Kaynak: AA / Zafer Göder Jandarma Bolu Güncel Haberler Son Dakika

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