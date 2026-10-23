Bolu Göynük'te Aşağıkınık köyündeki samanlık yangını itfaiye ekipleri söndürdü

Bolu Göynük'te Aşağıkınık köyündeki samanlık yangını itfaiye ekipleri söndürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bolu'nun Göynük ilçesine bağlı Aşağıkınık köyü mevkisindeki bir samanlıkta çıkan yangın, bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri ve arazözlerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, samanlıkta hasara yol açtı.
Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan samanlık yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Aşağıkınık köyü mevkisindeki samanlıkta yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri ve arazözler sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın, hasara yol açtı.
Kaynak: AA