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Bolu Dörtdivan'da Hayvan ve Emtia Panayırı havaların güzel olmasıyla güzel geçti

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Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen Hayvan ve Emtia Panayırı yapıldı. İlçede esnaf ve satıcılar tezgah açtı, vatandaşlar kışlık ihtiyaçlarını aldı; Belediye Başkanı Hamza Efe havaların güzel olması sayesinde panayırın güzel geçtiğini söyledi.

Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen Hayvan ve Emtia Panayırı yapıldı.

İlçe merkezinde düzenlenen ve vatandaşların kışlık ihtiyaçlarını karşıladığı panayırda, ilçeden ve civar illerden gelen esnaflar ile satıcılar tezgah açtı.

Panayırı ziyaret eden vatandaşlar, tezgahlarda kışlık ihtiyaçlarını aldı.

Köylüler ise evlerinde yaptıkları hayvansal ve tarımsal ürünleri satışa sundu.

Dörtdivan Belediye Başkanı Hamza Efe, heryıl geleneksel olarak yapılan panayırın havaların güzel olması sayesinde güzel geçtiğini söyledi.

Kaynak: AA
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