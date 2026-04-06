Bolu'dan kısa kısa

Bolu'dan kısa kısa
Bolu Orman Bölge Müdürlüğü görevlileri, Türkiye Ormancılık Yarışmaları (TOY) kapsamında yangın söndürme parkurunda hünerlerini sergiledi.

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü görevlileri, Türkiye Ormancılık Yarışmaları (TOY) kapsamında yangın söndürme parkurunda hünerlerini sergiledi.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından personelin bilgi birikimini artırmak, kurum kültürünü ve dayanışmayı güçlendirmek amacıyla organize edilen yarışmalar, teorik ve uygulamalı eğitim niteliği taşıyor.

Bu kapsamda Bolu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 14 işletme müdürlüğünden ekipler, Aladağ Yaylası'nda kurulan yangın söndürme parkurunda mücadele etti.

Oluşturulan 6 etabın son bölümü olan yangın söndürme kısmında görevliler, puan durumunda üst sıralara yükselmek için çaba gösterdi.

Katılımcıların kıyasıya yarışı, dron ile görüntülendi.

Yeniçağa'da öğrenciler fidan dikti

Yeniçağa ilçesinde Yaşar Çelik İlkokulu tarafından yürütülen "Kocaman Bir Aileyiz" projesi kapsamında öğrenciler fidan dikti.

Orman İşletme Şefliği koordinesinde gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, aileleriyle çevre bilinci kazanırken aynı zamanda üretmenin ve paylaşmanın mutluluğunu yaşadı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Yeniçağa'ya hizmetleri bulunan kişiler adına toplam 105 fidan toprakla buluşturuldu.

Kaynak: AA / İsmail Kabasakal
