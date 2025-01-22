Bolu'daki yangın faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı 79'a yükseldi

Türkiye, Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de geçtiğimiz gece çıkan yangında hayatını kaybedenlere ağlarken; can kaybı sayısı artıyor.

79'A YÜKSELDİ

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınında hayatını kaybedenlerin sayısının yapılan DNA testleri sonucu 79'a yükseldiğini bildirdi.

11 GÖZALTI

Şimdiye kadar aralarında işletme sahibi, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ve İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun olduğu 11 kişi gözaltına alındı.

BOLU BELEDİYESİ YANGINDAN 19 GÜN ÖNCE OTELİN RESTORANINA İZİN BELGESİ VERMİŞ

Bolu Belediyesi'nin yangından 19 gün önce Kartalkaya'da facianın yaşandığı otelin restoranı için yangın yeterlilik belgesi hazırladığı gün içerisinde ortaya çıktı. Belediye tarafından, Grand Kartal Otel'de açılmak istenen 70 metrekarelik kafe restoran için yapılan başvuru üzerine hazırladığı 2 Ocak 2025 tarihli belgede "Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğine göre uygundur" ifadeleri yer aldı.