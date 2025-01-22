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Bolu'daki yangın faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı 79'a yükseldi

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Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınında hayatını kaybedenlerin sayısının yapılan DNA testleri sonucu 79'a yükseldiğini bildirdi.

Türkiye, Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de geçtiğimiz gece çıkan yangında hayatını kaybedenlere ağlarken; can kaybı sayısı artıyor.

79'A YÜKSELDİ

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınında hayatını kaybedenlerin sayısının yapılan DNA testleri sonucu 79'a yükseldiğini bildirdi.

11 GÖZALTI

Şimdiye kadar aralarında işletme sahibi, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ve İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun olduğu 11 kişi gözaltına alındı.

BOLU BELEDİYESİ YANGINDAN 19 GÜN ÖNCE OTELİN RESTORANINA İZİN BELGESİ VERMİŞ

Bolu Belediyesi'nin yangından 19 gün önce Kartalkaya'da facianın yaşandığı otelin restoranı için yangın yeterlilik belgesi hazırladığı gün içerisinde ortaya çıktı. Belediye tarafından, Grand Kartal Otel'de açılmak istenen 70 metrekarelik kafe restoran için yapılan başvuru üzerine hazırladığı 2 Ocak 2025 tarihli belgede "Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğine göre uygundur" ifadeleri yer aldı.

Bolu'daki yangın faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı 79'a yükseldi
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Güncel
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Yorumlar (14)

Haber YorumlarıMerxas:

Allah rahmet eylesin HÜKÜMET İSTİFA..

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Haber YorumlarıÜveys Uyanık:

helikopterler çok kişiyi kurtarabilirdi bu ülkede insan değeri ne yazık ki kalmamis

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Haber YorumlarıMustafa Yalçın:

51 yaralı birisi agır yaralı dediniz şimdi sayı 79 çıktı ölü sayısı nasıl oluyor hangi gerçeği yansıtıyor

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Yorum Beğenme7
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Haber Yorumlarıyüksel şahan:

Tüm hayatını kaybetmiş vatandaşlarıma Allah tan rahmet kederli ailelerine de sabır diliyorum.

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Haber YorumlarıTAKAR YUS:

3 Güne UNUTULUR.Amasra da ki madenciler Ne Oldu?Hatırlayan kaç kişi sorumluları ne oldu?

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Haber YorumlarıVolkan Karatas:

hükümet acil israfa acill millet neden susuyor halaa yazık günah ya Allah bunları bildiği gibi yapsın inşallah

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Haber YorumlarıAdem Sakar:

İnsanın zoruna en çok ne gitti biliyormusunuz ? O kadar ölümüz varken hala pistte kayak yapan insanlarımız vardı . Artık ölümüze bile saygımızı yitirdik. Biz Türk milletiyiz ya herkesin yardımına koşan millet Ne oldu böyle oldu ? Bu olay ne abi ?

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Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

O bölgeyi hiç bilmem..yangının ilk günü 10 ölü var dedikleri zamanda basında gördüğüm resimlerde ölü sayısı 100'ü geçer diye buradan yazmıştım..gerçi onlarda biliyordu kaybın çok olduğunu ve her zaman olduğu gibi alıştıra alıştıra sonuç ortaya çıkınca da sabır...la havle vela ......

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Haber YorumlarıSer_hat:

Belediye restauranta izin vermese bu seferde vermedi diyeceklerdi...

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Haber YorumlarıMehmet ÖZEN:

Zemin katta itfaiyenin uygunluk raporu verdiği kafe de hayatını kaybeden var mı? Akıl oyunları ile milletin kafasını karıştırmayın. Zemin kattaki 70m² cafe için gelen itfaiye görevlisi diğer katlar ve otel için şu hususlar eksik deseydi ne denirdi? Sanane diğer taraflardan, sen sadece görevini yap! Sizden istenilen 70m² cafe kısmı, diğer kısımlar sizi ilgilendirmez denirdi. Ve itfaiye görevlisi işi, görevi ve mevzuat gereği sadece cafe için raporunu yazardı. Umarım anlayan çıkar

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