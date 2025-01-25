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Bolu'daki Otel Yangını Soruşturmasında 11 Kişi Gözaltına Alındı

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Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangını ile ilgili soruşturma kapsamında 11 yeni şüpheli gözaltına alındı. Daha önceki gözaltıların ardından toplam tutuklanan kişi sayısı 14'e ulaştı.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangınına ilişkin soruşturma kapsamında 11 zanlı daha gözaltına alındı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 21 Ocak'ta Grand Kartal Otel'de çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bu kapsamda, Gazelle Otel Genel Müdürü A.D, Mudurnu Enerji AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı İ.P, Mudurnu Enerji AŞ. Yönetim Kurulu Başkan Vekili İ.K, Grand Kartal Otel muhasebe personeli C.Ö. ve M.S, Gazelle Otel teknik personeli K.Ç, B.B. ve T.P, Grand Kartal Otel'in teknik personeli M.D, G.O. ve B.U. gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan 14 şüpheliden Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül, şirketin genel müdürü Emir Aras ve otel müdürü Zeki Yılmaz ile muhasebe müdürü, aşçı, elektrikçi ve mutfak çalışanlarının aralarında bulunduğu 9 kişi tutuklanmış, iş güvenliği uzmanı adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

Bolu'daki Otel Yangını Soruşturmasında 11 Kişi Gözaltına Alındı
Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
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