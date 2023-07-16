Bolu'nun Göynük ilçesinde anızda çıkan ve ormana sirayet eden yangına, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Yangın, Dedeler köyü mevkiinde çıktı. İhbar üzerine bölgeye Bolu Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki Göynük, Mudurnu, Taşkesti, Bolu, Nallıhan ve Düzce'den arazözler sevk edildi. Dumanların gökyüzünü kapladığı yangını söndürmek için ekiplerin havadan helikopterlerle ve karadan arazözlerle müdahalesi sürüyor.

Bolu'daki orman yangınına havadan müdahale

BOLU - Bolu'nun Göynük ilçesinde anızda çıkan ve ormana sirayet eden yangına, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Yangın, Dedeler köyü mevkiinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanın yakınında bulunan anızda çıkan yangın, ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Bolu Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki Göynük, Mudurnu, Taşkesti, Bolu, Nallıhan ve Düzce'den arazözler sevk edildi. Dumanların gökyüzünü kapladığı yangını söndürmek için ekiplerin havadan helikopterlerle ve karadan arazözlerle müdahalesi sürüyor.