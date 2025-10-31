Bolu'daki Grand Kartal Otel Faciasında Dava Sonuçlandı
Bolu'da meydana gelen Grand Kartal Otel faciasında 78 kişinin ölümüyle ilgili davada sanıklar Halit Ergül ve diğerleri, 34 çocuk için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alırken, 44 yetişkin için ise toplam 24 yıl 11 ay hapis cezasına mahkum edildi.
3'ÜNCÜ DURUŞMADA KARAR AÇIKLANDI
Bolu'da 78 kişinin öldüğü Grand Kartal Otel faciası davasında, Halit Ergül, Emir Aras, Elif Aras, Emine Murtezaoğlu, Ceyda Hacıbekiroğlu, Zeki Yılmaz, Kadir Özdemir, Ahmet Demir, Sedat Gülener, Kenan Coşkun, İrfan Acar ölen 34 çocuk için 34'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı. Aynı sanıklar, ölen 44 yetişkin için 44 kez 24 yıl 11 ay hapis cezasına mahkum edildi.
Haber: Murat KÜÇÜK-Mutlu YUCA-Zübeyde ÖZMEN/BOLU,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel