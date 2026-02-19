Haberler

Yeniçağa Gölü'nde ve Gölköy Barajı'nda su seviyesi eriyen kar ve yağmurla yükseldi
Bolu Yeniçağa Gölü ve Gölköy Barajı'nda eriyen kar ve yağmurla su seviyesi artış gösterdi. Yeniçağa Gölü'nde doluluk oranı yükselirken, Gölköy Barajı'nda da doluluk yüzde 73'e ulaştı.

Bolu'daki Yeniçağa Gölü'nde ve Gölköy Barajı'nda su seviyesi eriyen kar ve yağmurla arttı.

Yeniçağa ilçesinin çevresindeki yüksek kesimlerde biriken kar, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla erimeye başladı.

Eriyen kar suyunun dereler aracılığıyla havzaya ulaşması sonucu Yeniçağa Gölü'nde su seviyesi gözle görülür şekilde yükseldi.

Yeniçağa ilçe merkezinde bulunan ve özellikle göçmen kuşlara ev sahipliği yapan gölde seviyenin yükselmesiyle kıyı şeridindeki iskele, yürüyüş yolları ve otoparkların bir kısmı suya gömüldü.

Göldeki doluluk ve bir kısmı su altında kalan alanlar dronla görüntülendi.

Gölköy Barajı'nda doluluk yüzde 73'e ulaştı

Bolu'nun içme suyu ihtiyacını karşılayan Gölköy Barajı'nda da doluluk yüzde 73'e yükseldi.

Eriyen kar ve zaman zaman etkili olan sağanak sonucu Abant ve Mudurnu derelerinin debisi yükseldi.

Derelerden gelen su, Gölköy Barajı'nı doldurmaya başladı.

Toplam kapasitesi 24 milyon metreküp olan barajda su seviyesi yüzde 73'e çıktı.

Barajın nisanda yüzde 100 doluluğa ulaşması bekleniyor.

