Bolu Dağı Tüneli'nin Düzce girişinde heyelan meydana geldi, yol trafiğe kapatıldı - Haberler

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Bolu Dağı Tüneli'nin Düzce girişinde heyelan meydana geldi, yol trafiğe kapatıldı

AA - Mehtap Yılmaz Özdemir - Güncel
Bolu Dağı Tüneli'nin Düzce girişinde heyelan meydana geldi, yol trafiğe kapatıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünce (KGM), Anadolu Otoyolu, Bolu Dağı Tüneli'nin Düzce girişinde, meydana gelen heyelan nedeniyle güzergahın Ankara yönünde 3 şerit, İstanbul yönünde 1 şerit olmak üzere trafiğe kapatıldığı bildirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünce (KGM), Anadolu Otoyolu, Bolu Dağı Tüneli'nin Düzce girişinde, meydana gelen heyelan nedeniyle güzergahın Ankara yönünde 3 şerit, İstanbul yönünde 1 şerit olmak üzere trafiğe kapatıldığı bildirildi.

KGM'nün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Anadolu Otoyolu, Bolu Dağı Tüneli'nin Düzce girişinde heyelan meydana geldiği belirtildi.

Heyelan nedeniyle güzergahın Ankara yönünde 3 şerit, İstanbul yönünde 1 şerit olmak üzere trafiğe kapatıldığı aktarılan açıklamada, trafiğin İstanbul istikametinde Abant'tan, Ankara istikametinde ise Kaynaşlı'dan D100'e aktarılacağı kaydedildi.

AA / Mehtap Yılmaz Özdemir - Güncel

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