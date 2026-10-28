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Bolu Dağı Tüneli'nde TIR'a çarpan otomobilde sıkışan sürücüyü babası yalnız bırakmadı

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Bolu Dağı Tüneli'nde TIR'a çarpan otomobilde sıkışan sürücüyü babası yalnız bırakmadı
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Bolu Dağı Tüneli'nde otomobilin TIR'a arkadan çarpması sonucu sürücü araçta sıkıştı, hafif yaralanan babası kurtarma çalışması boyunca yanında bekledi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarılan yaralı sürücü hastanede tedaviye alındı.

BOLU Dağı Tüneli'nde otomobil, TIR'a arkadan çarptı. İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışması sırasında yaralı baba, araçta sıkışan oğlunu yalnız bırakmadı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında, Anadolu Otoyolu geçişinin Bolu Dağı Tüneli içerisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Uğurkan Aydoğan yönetimindeki 07 AEN 451 plakalı otomobil, tünelde aynı yöne seyreden İran uyruklu Hüseyin Rustami idaresindeki 91AR983 plakalı TIR'a arkadan çarptı. İhbarla bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan sürücü Uğurkan Aydoğan ile yanındaki babası Mehmet Aydoğan yaralandı. İtfaiye ekipleri sürücüyü kurtarmak için müdahale ederken, hafif yaralanan babası da onun yanında bekledi. İtfaiyecilerin müdahalesiyle araçtan çıkarılan yaralı sürücü sağlık görevlileri tarafından sevk edildiği hastanede tedaviye alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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