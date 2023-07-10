Bolu Dağı Tüneli çıkışında heyelan sonrası yol kapanması

Yoğun yağış nedeniyle TEM Otoyolu'nda heyelan meydana geldi, Ankara- İstanbul yönü trafiğe kapandı. Ankara'dan İstanbul'a gidecek olan sürücülerin; Ankara - Eskişehir - Bilecik - Sakarya istikametini kullanmaları belirtildi. Öte yandan Bolu Dağı Tüneli çıkışında dün şiddetli yağmurun ardından meydana gelen heyelan sonrası kapanan Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönünde, karayolları ekipleri iş makineleriyle yola inen toprağı temizlemek için hummalı bir çalışma başlattı.

TOPRAK VE SU TAHLİYE EDİLECEK

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli mevkinde etkili olan şiddetli yağmur, dün heyelana neden oldu. Bolu Dağı Tüneli çıkışında, ormandan kayan toprak yola indi. Akşam saatlerinde yaşanan heyelanın ardından Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü ulaşıma kapatıldı. Karayolları ekipleri sabah saatlerinden itibaren heyelanın yaşandığı bölgede yolu açmak için çalışmalara başladı. Ekipler tarafından yola inen toprak ve suyun temizlenmesi için iş makineleriyle başlatılan çalışma sürüyor.

ALTERNATİF YOLLARDA YOĞUNLUK VAR

Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametine giden araçlar, Abant gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendiriliyor. Bu nedenle Çaydurt mevkisine kadarki yaklaşık 20 kilometrelik güzergahta araç kuyrukları oluştu. Yollarına D-100 üzerinden devam eden araçlar nedeniyle de Bolu Dağı İstanbul istikametinde de yoğunluk yaşanıyor.