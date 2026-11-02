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Bolu Dağı'nda sararan ağaçlar D-100'de dronla görüntülendi

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Bolu Dağı'nda sararan ağaçlar D-100'de dronla görüntülendi
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Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde sonbaharla sararan ağaçlar, yeşil, sarı ve kahverenginin tonlarıyla görsel şölen oluşturdu. Kilometrelerce uzanan ormanlardaki bu manzara dron ile görüntülendi.

BOLU Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde sonbaharda sararan ağaçların oluşturduğu manzara, dron ile görüntülendi.

Bolu Dağı'nın D-100 kara yolunun her iki yanındaki ormanda, sonbaharın gelişiyle birlikte renk cümbüşü yaşanıyor. Bolu Dağı'nda yeşil, sarı ve kahverenginin çeşitli tonlarına bürünen ağaçlar, görsel şölen oluşturdu. Kilometrelerce uzanan ormanlardaki manzara dron ile görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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