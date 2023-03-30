Bolu Dağı'nda kar esareti! Ekipler aralıksız çalışıyor

Bolu Dağı'nın TEM ve D-100 geçişlerinde tipi şeklinde kar yağışı etkili olurken, Karayolları ekipleri küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Meteorolojik uyarıların ardından, Bolu Dağı'nın D-100 ve TEM yolu geçişlerinde dün kar yağışı başladı. Bugün öğle saatlerinde kar yağışı etkisini artırdı.

EKİPLER ARALIKSIZ ÇALIŞIYOR

Yollarda kar örtüsü oluşmaması için Karayolları ekipleri tarafından küreme ve tuzlama çalışması yapıldı. Ulaşımda aksama yaşanmazken, bölgede etkili olan kar yağışıyla yeşil alanlarda kar kalınlığı 10 santime yükseldi.

GÖRÜŞ MESAFESİ DÜŞTÜ

Güzergah üzerinde yer yer sis de etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.