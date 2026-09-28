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Bolu Dağı'nda D-100'de sis görüş mesafesini düşürdü, sürücüler uyarıldı

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Bolu Dağı'nda D-100'de sis görüş mesafesini düşürdü, sürücüler uyarıldı
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D-100'ün Bolu Dağı kesiminde sis etkili olurken Düzce kesimindeki Bıçkıyanı, Karanlıkdere, Bakacak ve Sarıçökek mevkilerinde görüş mesafesi düştü. Karayolları ve trafik ekipleri, Bolu tarafında yağmur geçişleri görülen güzergahta sürücüleri sis ve yağışa karşı uyardı.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis etkili oluyor.

İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan kara yolunun Düzce kesiminde yer alan Bıçkıyanı, Karanlıkdere, Bakacak ve Sarıçökek mevkilerinde sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Geçişin Bolu tarafında yer alan Abant, Yumrukaya ve Karayolları kavşakları mevkilerinde ise yağmur geçişleri görüldü.

Güzergahı kullanan sürücüler yolda dikkatli ilerledi.

Karayolları ve trafik ekipleri, sürücüleri sis ve yağışa karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: AA
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