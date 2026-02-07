Haberler

Bolu'da kaya parçaları düşen kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor

Bolu'nun Göynük ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Bilecik-Sakarya-Nallıhan kara yolunda yola düşen kaya parçaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor ve taraflar çalışmalara başladı.

Bolu'nun Göynük ilçesinde yola düşen kaya parçaları nedeniyle Bilecik-Sakarya- Nallıhan kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Bölgede etkili olan sağanak nedeniyle Bilecik-Sakarya-Nallıhan kara yolunun Sifyanlar köyü mevkisinde yola kaya parçaları düştü.

Güzergahta ulaşım kontrollü sağlanırken, yoldaki kaya parçalarının kaldırılması ve trafiğin normale dönmesi için çalışma başlatıldı.

Bölgede etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle sürücülerin dikkatli seyretmesi, trafik işaretlerine ve uyarılara riayet etmeleri istendi.

Kaynak: AA / Elif Sarıhan - Güncel
