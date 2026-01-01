Bolu'da yoğun kar yağışı

BOLU'da günlerdir yağan kar yağışı bu sabah etkisini artırdı. Yoğun kar nedeniyle Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu geçişi ağır tonajlı araçlara kapatıldı.

Bolu'da, günlerdir kar yağışı etkili oluyor. Dün kısmen etkisini kaybeden kar yağışı bu sabah yeniden hızını artırdı. Lapa lapa yağan kar nedeniyle kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı. Merkezdeki yeşil alanlarda kar kalınlığı 1 metreye yaklaştı. Kentin yüksek kesimlerinde ise kar kalınlığı 2 metreyi aştı.

Kar yağışı nedeniyle Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunda bazı önlemler alındı. 2 yol da ağır tonajlı araçların geçişlerine kapatıldı. Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Mevsimsel hava koşulları ve bölgede etkili olan olumsuz kış şartları nedeniyle, Anadolu Otoyolu ve D-100 Karayolu Düzce Kaynaşlı- Bolu Gerede Cankurtaran güzergahında trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla geçici trafik tedbirleri alınmıştır. Bu kapsamda; ağır tonajlı araçların, kış lastiği bulunmayan araçların söz konusu güzergahı kullanmalarına izin verilmemektedir. Can ve mal güvenliğinin korunması, trafik akışının aksamaması ve olası kazaların önüne geçilmesi amacıyla alınan bu tedbirlere tüm sürücülerimizin titizlikle uymaları büyük önem arz etmektedir. Sürücülerimizin, kış lastiği olmadan yola çıkmamaları, yol ve hava durumuna uygun şekilde seyahat etmeleri, yetkili birimler tarafından yapılan uyarı ve yönlendirmeleri dikkate almaları ve trafik kurallarına azami hassasiyet göstermeleri önemle rica olunur."