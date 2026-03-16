Haberler

Bolu'da girdiği gölette boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastaneye kaldırıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu'nun Çaygökpınar köyünde, yasak olan bir gölete giren 13 yaşındaki T. K., boğulma tehlikesi geçirdi. Arkadaşının ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, T. K'yi kurtararak hastaneye kaldırdı. Hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Merkeze bağlı Çaygökpınar köyünde T. K. (13), arkadaşıyla çevresi beton bloklarla kapatılan ve girilmesi yasak olan gölete girdi.

Bir süre sonra T. K'nin suda çırpındığını gören arkadaşı durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sudan çıkarılan T. K, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.

T. K'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

