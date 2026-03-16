Bolu'da girdiği gölette boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastaneye kaldırıldı
Bolu'nun Çaygökpınar köyünde, yasak olan bir gölete giren 13 yaşındaki T. K., boğulma tehlikesi geçirdi. Arkadaşının ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, T. K'yi kurtararak hastaneye kaldırdı. Hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.
Merkeze bağlı Çaygökpınar köyünde T. K. (13), arkadaşıyla çevresi beton bloklarla kapatılan ve girilmesi yasak olan gölete girdi.
Bir süre sonra T. K'nin suda çırpındığını gören arkadaşı durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince sudan çıkarılan T. K, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.
T. K'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.