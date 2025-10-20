Bolu'da Yasa Dışı Kaplumbağa Ticareti Engellendi: 500 Kırmızı Benekli Su Kaplumbağası Ele Geçirildi
Bolu'da bir yolcu otobüsünde yapılan denetimde, ülkeye sokulması yasak olan 500 kırmızı benekli su kaplumbağası ele geçirildi. İlgili kaplumbağalar doğaya salınmak üzere koruma altına alındı, bir kişi hakkında ise adli tahkikat başlatıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Anadolu Otoyolu'nda yapılan denetimde, otobüsün bagaj kısmındaki bir çantanın içerisinde, ülkeye sokulması, bulundurulması ve ticarete konu edilmesi yasak olan 500 istilacı tür kırmızı benekli su kaplumbağası bulundu.
Kaplumbağalar, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) tarafından muhafaza altına alınarak Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğüne teslim edildi.
Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.
Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel