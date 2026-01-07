Haberler

Bolu'da yaban kedisi görüntülendi

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Bolu'daki yaban kedisinin kış manzarası içinde gizlendiği anı paylaştı. Yaban hayatı koruma çalışmaları sırasında kaydedilen bu nadir görüntü, doğanın zarafetini ortaya koyuyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 9. Bölge Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, karlar içinde gizlenen yaban kedisinin görüntüsüne yer verildi.

Yaban kedisinin Bolu DKMP ekiplerince yürütülen yaban hayatı koruma ve izleme çalışmaları sırasında kayıt altına alındığı belirtildi.

Paylaşımda, "Bolu'da nadir bir an, yaban kedisi. Beyaz örtünün arasından süzülen bu derin bakış, doğanın en asil misafirlerinden birine ait. Karların içinde ustalıkla gizlenen yaban kedisi, yaban hayatının zarafetini ve gücünü tek bir karede gözler önüne seriyor." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel
