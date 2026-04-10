Haberler

Bolu'da Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu'da düzenlenen törenle Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kutlandı. İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar, polis teşkilatının kahramanlıklarını vurguladı ve çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Bolu'da Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende, İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar, Atatürk Anıtına çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşma yapan İpar, 181 yıllık tarihini kahramanlık destanlarıyla süsleyen polis teşkilatının bugün de Türkiye'nin dört bir yanında ve sınır ötesinde destan yazmaya devam ettiğini kaydetti.

Törende emniyet müdürlüğü binası önünde hatıra fotoğrafı çektirildi.

Yeniçağa'da polis haftası törenle kutlandı

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Yeniçağa Hükümet Meydanı'ndaki törende, Atatürk Anıtı'na çelengi polis kostümü giyen anaokulu öğrencisiyle İlçe Emniyet Müdür Vekili Samet Polat beraber sundu.

Törenin ardından Nene Hatun Anaokulu öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan sürpriz pasta, emniyet mensuplarına verildi.

Kaynak: AA / Zafer Göder
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

