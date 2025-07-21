Bolu'da Traktör Devrildi, Çift Hayatını Kaybetti

Bolu'da Traktör Devrildi, Çift Hayatını Kaybetti
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Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde meydana gelen traktör kazasında Hüsnü Yılmaz ve eşi Kadriye Yılmaz yaşamını yitirdi. Traktör devrildi ve çift, altında kaldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BOLU'nun Dörtdivan ilçesinde tarlada devrilen traktörün altında kalan Hüsnü Yılmaz ile eşi Kadriye Yılmaz yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 16.40 sıralarında Dörtdivan ilçesine bağlı Süleler Yaylası'nda meydana geldi. Hüsnü Yılmaz yönetimindeki traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Sürücü Hüsnü Yılmaz ile eşi Kadriye Yılmaz, ters dönen traktörün altında kaldı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde çiftin yaşamını yitirdiği belirlendi. Hüsnü ve Kadriye Yılmaz'ın cansız bedeni, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından morga götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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