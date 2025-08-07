Bolu'da TIR Kazası: Ulaşım Aksadı

Bolu'da TIR Kazası: Ulaşım Aksadı
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Anadolu Otoyolu'nda iki TIR'ın çarpışması sonucu yola savrulan tuğlalar nedeniyle ulaşıma uzun süre ara verildi. Kazada yaralanan olmaması teselli kaynağı oldu.

BOLU'da, Anadolu Otoyolu'nda şoförünün kontrolünden çıkan TIR, tuğla yüklü TIR'a çarptı. Kazada yaralanan olmazken, yola savrulan tuğlalar nedeniyle ulaşım aksadı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişi viyadükler mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine seyir halinde olan Ukrayna uyruklu Vitaly Koval yönetimindeki AA9893TA plakalı TIR, şoförünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu aynı yönde ilerleyen Muhammed İdris B. yönetimindeki 77 BM 877 plakalı tuğla yüklü TIR'a çarptı. Vitaly Koval'ın kullandığı TIR'ın çekici kısmı dorsesinden ayrılarak devrildi. Kazada yaralanan olmazken, yola tuğlalar savruldu. Kaza nedeniyle otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu. Jandarma ve Karayolları ekipleri tarafından İstanbul istikametine trafik, kontrollü olarak tek şeritten sağlandı. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu tuğlaların temizlenmesi ve araçların kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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