Bolu'da takla atan hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı
Bolu'da Seben-Bolu kara yolunda hafif ticari aracın takla atması sonucu 3 kişi yaralandı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle meydana gelen kazada, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Seben- Bolu kara yolunda ilerleyen İ.O. yönetimindeki 14 DF 280 plakalı hafif ticari araç, Seben Gölü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetimi kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.
Kazada araç sürücüsü ile S.C. ve Y.C. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Zafer Göder