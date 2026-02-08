Haberler

SMA'lı Rüzgar bebeğin tedavisi için seferberlik

Bolu'da SMA hastası Rüzgar bebeğin tedavisi için düzenlenen yardım gecesinde, toplanan bağışların tamamı yardım kampanyasına aktarılacak.

BOLU'da SMA hastası Rüzgar bebeğin tedavisi için dans gösterilerinin yer aldığı yardım gecesi düzenlendi. Biletlerden elde edilen gelirin tamamı yardım kampanyasına aktarılacak.

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı ile TOBB Bolu İl Kadın Girişimciler Kurulu destekleri ile Gazel Folklor ekibi ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi Türk Halk Müziği Topluluğu tarafından SMA hastası Rüzgar bebeğin tedavisi için yardım gecesi düzenlendi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bordo Salon'da düzenlenen 'Rüzgarın umudu bu gece sahnede' adlı gecede satılan biletler ve toplanan bağışların tamamı Bolu Valiliği onaylı yardım kampanyasına aktarılacak.

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdullah Alemdar, Rüzgar bebeğin her zaman yanında olduklarını belirterek, "Kampanyanın artık bir an önce bitmesi gerekiyor. Buradan bizler de bir kez daha sesleniyoruz. Rüzgar'ın bir an önce tedavisini alması gerekiyor. Duyarlı tüm iş insanlarımıza, çağrıda bulunuyoruz. Bugüne kadar destek olan herkese sonsuz teşekkür ediyoruz. Rüzgar evladımızı hep birlikte sağlığına kavuşturacağız" dedi.

Gecede folklor ekibinin ve minik öğrencilerin gösterisi ilgiyle izlendi.

