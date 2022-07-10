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Bolu'da sağanak ve dolu taşkınlara ve hasara neden oldu

AA - İsa Terli - Güncel
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Alınan bilgiye göre, ilçede öğleden sonra şiddetli yağış etkili oldu.

Alınan bilgiye göre, ilçede öğleden sonra şiddetli yağış etkili oldu.

İlçeye bağlı ilçesi Hasanlar, Himmetoğlu ve Kuyupınar köyler, başta olmak üzere ilçe genelinde etkili olan sağanak bir süre sonra doluya dönüştü.

Dolu nedeniyle çok sayıda aracın camları kırılırken kaportalarında ise hasar oluştu.

Ayrıca dolu ve sağanak nedeniyle çok sayıda tarım arazisi ile meyve ağaçları ve evler de hasar gördü.

Bölgede bulunan akarsu ve derelerde de taşkınlar nedeniyle suya kapılan bir araç içindeki 1 kişi olay yerine giden AFAD, jandarma ve Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonucunda kurtarıldı.

AFAD koordinesinde bölgeye sevk edilen jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri taşkın yaşanan bölgelerde çalışmalara başladı.

Yaşanan taşkınların ardından bölgeye giden Bolu Valisi Erkan Kılıç da taşkın ve dolunun hasar verdiği alanlarda incelemede bulundu.

Himmetoğlu köyü sakinlerinden Turan Yıldırım, AA muhabirine, dolunun aniden başladığını ifade ederek, "Dolu biz kurbanla uğraşırken aniden başladı. Dolunun büyüklüğü elma kadar olanlar vardı. Araçlarda bayağı hasar var. Ayrıca evlerin camları kırıldı, dış cepheleri de hasar gördü. Çok sayıda evde hasar var." şeklinde konuştu.

AA / İsa Terli - Güncel

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