Bolu'da silah operasyonu: 1 tutuklama
Bolu'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, bir şüphelinin evinde ruhsatsız av tüfeği ve kurusıkıdan dönüştürülmüş 3 tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı, adli işlemlerinin ardından tutuklandı.
Bolu'da gerçekleştirilen ruhsatsız silah operasyonunda gözaltına alınan 1 zanlı tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1 şüphelinin ikameti eklentilerinde arama yapıldı.
Kurusıkı tabancadan dönüştürülmüş 3 tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 2 şarjör ile çok sayıda fişek ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
Kaynak: AA