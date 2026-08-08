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Bolu'da silah operasyonu: 1 tutuklama

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Bolu'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, bir şüphelinin evinde ruhsatsız av tüfeği ve kurusıkıdan dönüştürülmüş 3 tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı, adli işlemlerinin ardından tutuklandı.

Bolu'da gerçekleştirilen ruhsatsız silah operasyonunda gözaltına alınan 1 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1 şüphelinin ikameti eklentilerinde arama yapıldı.

Kurusıkı tabancadan dönüştürülmüş 3 tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 2 şarjör ile çok sayıda fişek ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Kaynak: AA
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