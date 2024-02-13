Bolu'da park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
Bolu'da Sümer Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda araçta büyük çapta hasar meydana geldi.
Bolu'da park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Sümer Mahallesi Cihangir Sokak'ta A.Y'ye ait park halindeki 34 ED 4852 plakalı otomobilde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, yangını söndürdü.
Yangın nedeniyle araçta büyük çapta hasar oluştu.