Üye Girişi
Haberler

Bolu'da otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'nun Seben ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil takla attı. Kazada, Ebru Motur hayatını kaybederken, sürücü eşi ve oğlu yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BOLU'nun Seben ilçesinde takla atan otomobildeki Ebru Motur hayatını kaybetti, sürücü eşi ve oğlu yaralandı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Bolu- Seben kara yolunun Kızık Yaylası mevkisinde meydana geldi. Suat Motur yönetimindeki 14 KG 514 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Kazada sürücü Motur, eşi Ebru Motur ve oğlu Alperen Motur yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ebru Motur, hastanede hayatını kaybetti. Suat Motur ile oğlu Alperen Motur'un durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

trafik Seben Bolu Trafik Kazaları Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Özata Denizcilik kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu? Özata Denizcilik halka arz ne zaman verir, nasıl alınır? İnisiyatif nasıl yazılır? İnisiyatif ne demek? İnisiyatif nasıl yazılır TDK? Zarf atmak ne demek? TDK zarf atmak ne anlama geliyor? Zarf atmak deyim mi atasözü mü? Tasvip kelimesinin eş anlamlısı nedir? Tasvip ne demek? Tasvip ile ilgili cümleler... Kaktüs evde ne işe yarar, nerede durmalı? Kaktüs saksısı nasıl olmalı, çeşitleri neler? İZMİR'DE CİNAYET! İzmir'de baba neden çocuklarını öldürdü? Baba kendini de öldürdü mü? İzmir'de ne oldu? İzmir'de baba 3 çocuğunu neden öldürdü? Galatasaray- Young Boys maçı ne zaman? Galatasaray- Young Boys maçı saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray'ın muhtemel 11'i belli oldu! Gülbin Tosun ne dedi? Gülbin Tosun, Mansur Yavaş paylaşımı nedir? Felix Uduokhai kimdir? Felix Uduokhai kaç yaşında, nereli? Transfer dönemi ne zaman bitiyor? Transfer sezonunun bitmesine kaç gün kaldı? (Süper Lig 2024- 2025 transfer dönemi) Tarihte bugün ne oldu? 27 Ağustos tarihinde dünyada neler oldu? Masterchef 27 Ağustos yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Beşiktaş- Lugano rövanş maçı nerede? Beşiktaş maçı kazanırsa veya kaybederse ne olacak? Ankara su kesintisi sorgulama! 27 Ağustos ASKİ su kesintisi olan yerler neresi? Bugün (27 Ağustos) hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur yağacak mı? Meteoroloji il il hava durumu tahminleri! İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 27 AĞUSTOS | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İstanbul'da sağanak yağışlar barajları nasıl etkiledi? Meclis ne zaman açılacak? 29. Yasama Dönemi ne zaman başlıyor? Meclis açılış tarihi ne zaman? Cihat Tamer'in oğlu kimdir, kaç yaşında? Atilla Tamer öldü mü, neden öldü? HAMSTER KOMBAT 27 AĞUSTOS GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO KARTLARI | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir?
title