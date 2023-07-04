Bolu'da Otomobil Motorundan Tutuştu, Alev Alev Yandı

BOLU'da motor bölümünden tutuşan otomobil, seyir halindeyken alev alev yandı.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Gölyüzü Mahallesi Sevil Sokak'ta meydana geldi. Erkan Yılmaz (44) idaresindeki 14 DV 957 plakalı otomobil, sokak üzerinde seyir halindeyken motor kısmından yanmaya başladı. Aracın yandığını fark eden sürücü, dışarı çıktı. Alev alev yanan otomobili gören çevredeki vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Yangında yaralanma olmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.