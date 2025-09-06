Haberler

Bolu'da Orman Yangınlarıyla Mücadele Eğitimi Verildi

Güncelleme:
Bolu Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD akredite dernek üyelerine orman yangınlarıyla mücadele eğitimi düzenledi. Eğitimde, yangınla müdahale, ilk yardım, iş güvenliği ve tatbikatlar yer aldı.

Bolu Orman İşletme Müdürlüğü, Bolu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce ( Afad ) akredite yapılan derneklerin üyelerine orman yangınlarıyla mücadele eğitimi verdi.

Çakmaklar mevkisindeki Afad'a ait alanda verilen eğitimde, yangına müdahale, ilk yardım, kişisel koruyucu donanımların kullanımı, iş güvenliği ve yangınlarda kullanılan araçlarla ilgili teorik bilgiler aktarıldı, uygulamalı eğitim verildi.

Eğitim kapsamında gerçekleştirilen tatbikat da dronla görüntülendi.

Eğitime, Bölge Müdür Yardımcıları Kemal Yıldız ve Mustafa İşçioğlu, Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Kadir Turalı, İşletme Müdürü İbrahim Kantar, Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Mühendisi Bayram Cankut, İşletme Müdür Yardımcısı Semih Can'ın yanı sıra bölge müdürlüğü personeli, AFAD İl Müdürlüğü temsilcileri, derneklerin üyeleri ve gönüllüleri katıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
